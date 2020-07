Een fout bij het updaten van de Marktplaats-website zorgde er zondag voor dat sommige gebruikers in konden loggen op de accounts van anderen. Dat bevestigt Marktplaats-woordvoerder Marc Immink aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws.

Verschillende Marktplaats-gebruikers maakten zondagmiddag melding dat ze toegang hadden tot Marktplaats-accounts van andere gebruikers. Daarbij kregen ze volledige toegang tot onder meer namen, e-mailadressen, telefoonnummers, advertenties, chatgesprekken en betalingen.

Tot nu toe hebben 24 gebruikers zich gemeld die op andere accounts waren ingelogd. In de praktijk ligt dat aantal mogelijk hoger, maar niet elke gebruiker had last van de fout.

"Marktplaats heeft betrokken gebruikers waarmee we veel samenwerken en gelukkig werd het lek daardoor snel gesignaleerd", zegt Immink. "Want het gaat nu om 24 mensen, maar dat zijn er wel 24 te veel. We hebben direct een team van experts ingeschakeld om de fout te vinden en op te lossen. Dat gebeurde binnen 24 uur. We nemen de privacy van onze gebruikers heel serieus."

De precieze oorzaak wordt op dit moment nog uitgebreid onderzocht. "Vooralsnog wijst niets op misbruik", zegt de woordvoerder. "Maar we bekijken nog wat er in de periode van het lek met de getroffen accounts is gebeurd."

Marktplaats maakt woensdagmiddag melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.