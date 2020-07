Autoriteiten in de Verenigde Staten stuiten bij het afluisteren in criminele zaken steeds vaker op versleuteling, blijkt uit het jaarlijkse Wiretap Report van het administratieve bureau van de Amerikaanse rechtbank. In negen op de tien gevallen lukt het de autoriteiten niet om de encryptie te kraken of te omzeilen, wat onderzoek kan bemoeilijken.

In 44 Amerikaanse staten kunnen in criminele zaken, en met toestemming van de rechter, mensen worden afgeluisterd. De surveillance kan plaatsvinden door vaste en mobiele telefoons af te luisteren, maar ook door bijvoorbeeld een microfoon te plaatsen of fax- of computerverkeer te onderscheppen.

In 2019 stuitten de autoriteiten in 464 gevallen op versleuteling. Het gaat om 14,4 procent van het totale aantal taps waar een rechter toestemming voor had gegeven. Zowel in absolute aantallen als relatief gaat het om ongeveer een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. In 2018 werd namelijk in 220 gevallen versleuteling aangetroffen (7,5 procent van alle taps).

In 438 van de 464 gevallen (ruim 94 procent) lukte het de federale of lokale autoriteiten niet om de encryptie te kraken of omzeilen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2017 en 2018 wisten de autoriteiten in respectievelijk 84 en 87 procent van de gevallen niet te ontcijferen wat zij afgetapt hadden.

De versleuteling van diensten is de Amerikaanse opsporingsautoriteiten een doorn in het oog. Justitieminister William Barr heeft bedrijven als Facebook en Apple meerdere malen verzocht om de autoriteiten toegang te geven of blijven geven tot communicatie van verdachten.

Het afluisteren in criminele zaken gebeurt in de VS voor het overgrote gedeelte in drugszaken. Daarnaast wordt een redelijk aantal taps geplaatst in moord- en aanrandingszaken en voor samenzwering, waarbij twee of meer personen met elkaar afspreken om een misdaad te begaan.