De telefoonmerken Xiaomi en TCL hebben betaalbare smartphones met een forse accu van 5.000 mAh en meerdere camera's op de achterkant aangekondigd.

Bij Xiaomi gaat het om de Redmi 9, die vanaf woensdag in Nederland te koop is vanaf 149 euro. Het toestel is voorzien van een accu van 5.020 mAh. Dit formaat accu is doorgaans vooral in duurdere telefoons te vinden.

Verder heeft de telefoon een 6,53 inchscherm met een kleine druppelvormige uitsneden bovenin voor de selfiecamera. Aan de achterkant zijn een standaard cameralens (13 megapixels), een groothoeklens (8 megapixels) en een 5 megapixelmacrolens geplaatst. Daarnaast heeft het toestel een dieptesensor voor portretfoto's, waarbij de achtergrond wazig wordt gemaakt.

De Redmi 9 is beschikbaar in twee varianten. De versie met 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte kost 150 euro. De variant met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag kost 170 euro.

Alcatel 3X

TCL kondigde maandag de Alcatel 3X aan. Deze telefoon komt eind juli op de markt voor 160 euro. Ook in dit toestel is een accu van 5.000 mAh geplaatst.

De Alcatel 3X heeft een 6,52 inchscherm met eveneens een druppelvormige uitsnede bovenin. Op de achterkant heeft het toestel een standaard cameralens (16 megapixels), een groothoeklens (5 megapixels), een macrolens (2 megapixels) en een dieptesensor.

Naast de versie van 160 euro met 64 GB opslagruimte verschijnt ook een variant met 128 GB opslag. Die gaat 190 euro kosten. Beide modellen bieden 4 GB werkgeheugen.