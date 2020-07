Android krijgt een functie om snel en makkelijk bestanden tussen apparaten te delen. Een woordvoerder van Google zegt tegen Android Police dat de Nearby Share-optie momenteel getest wordt en later beschikbaar moet worden op apparaten met Android 6 of hoger.

Met de functie kunnen twee bezitters van een Android-smartphone hun telefoons bij elkaar houden en via bluetooth of een internetverbinding bestanden overdragen. Apple heeft een vergelijkbare functie voor iPhones die AirDrop heet.

Android Police heeft de functie kunnen uitproberen. De nieuwssite schrijft dat Nearby Share in ieder geval werkt met foto's en video's, maar ook tweets en urls en "waarschijnlijk met veel dingen".

Zodra een bestand is overgedragen, krijgt de ontvanger een melding met de vraag dit te openen. Foto's worden geopend in de app die de Android-bezitter al gebruikt, tweets in de Twitter-app en urls in de internetbrowser, aldus Android Police. Bestanden kunnen ook in de map met downloads terechtkomen.

Gebruikers moeten dicht bij elkaar in de buurt zijn en Nearby Share geactiveerd hebben om de functie te kunnen gebruiken. In de instellingen kunnen zij aanpassen of en hoe zij zichtbaar zijn voor hun omgeving. Het is onbekend wanneer Nearby Share precies op Android-apparaten beschikbaar wordt.