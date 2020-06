De Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten heeft de Chinese telecomfabrikanten Huawei en ZTE dinsdag bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken meer doen met de Chinese telecombedrijven.

Eerder deze maand besloot de Amerikaanse regering nog dat er nog wel beperkt mocht worden samengewerkt met Chinese telecombedrijven om 5G-technologie te verbeteren. Sinds 2019 staat Huawei op een zwarte lijst, waardoor het maar heel beperkt zaken mag doen met Amerikaanse bedrijven.

De FCC oordeelt nu dat zowel Huawei als ZTE een gevaar is voor de nationale veiligheid. De Verenigde Staten beweert dat de twee Chinese telecomfabrikanten spioneren voor de Chinese overheid.

China is van mening dat de Verenigde Staten de beschuldigingen van spionage gebruikt om de concurrentiepositie van de Chinese telecombedrijven te ondermijnen. Huawei diende eerder al een aanklacht tegen de FCC in vanwege de restricties.

Gevolgen voor Huawei

Door het besluit van de FCC mag Huawei niet meer meewerken aan het 5G-netwerk in de VS. De eerdere restricties gaven ook al problemen voor de smartphones van Huawei. Deze draaien namelijk op het besturingssysteem van Google. Daarom worden de nieuwe modellen van Huawei geleverd met een eigen app-winkel en niet langer met de Play Store van Google.

Ook de Britse regering is kritisch op Huawei als leverancier van 5G-apparatuur. Premier Boris Johnson noemde Huawei dinsdag een "vijandige staatsleverancier" en hij wil kijken hoe de rol van Huawei beperkt kan worden in de infrastructuur in het land. Johnson kreeg eerder dit jaar veel kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij Huawei wel wilde toelaten.