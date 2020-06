Google heeft het bedrijf North overgenomen. Dat maakt Google dinsdag bekend in een bericht op zijn website. North maakt onder meer brillen met augmentedrealityfuncties.

Bij de overname is geen bedrag genoemd. De waarde van de deal werd eerder door The Globe and Mail, dat een week geleden als eerste schreef over geruchten rondom de overeenkomst, geschat op zo'n 180 miljoen dollar (160 miljoen euro).

North zal stoppen met zijn eigen werkzaamheden en werknemers voegen zich bij Google. Het is niet duidelijk wat Google precies met de technologie van North van plan is. Het bedrijf schrijft dat de expertise van North "zal helpen bij het ontwikkelen van 'omgevingscomputers'". Daarmee zou hardware voor augmented reality bedoeld kunnen worden.

North maakte onder meer Focals, een bril die via bluetooth aan de smartphone van de gebruiker wordt gekoppeld. Op de glazen worden notificaties geprojecteerd, zoals weerberichten, agendapunten en navigatie. Ook hebben de wearables een ingebouwde microfoon, waarmee spraakassistent Alexa vragen kan beantwoorden.