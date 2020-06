Streamingdienst Twitch heeft het account van de Amerikaanse president Donald Trump geschorst. Volgens nieuwssite The Verge gaat het om een tijdelijke schorsing vanwege "hatelijk gedrag", onder meer als gevolg van een herhaling van een uitzending waarin Trump roept dat Mexico verkrachters naar de Verenigde Staten stuurt.

Twitch is het volgende online platform dat strenger optreedt tegen Trump. Eerder kreeg de Amerikaanse president tegengas van met name Twitter, dat in korte tijd actie ondernam tegen een aantal van zijn tweets.

Het campagneteam van Trump opende zijn Twitch-account in oktober. De Amerikaanse president gebruikt het profiel vooral om video's van campagnebijeenkomsten te laten zien. Mensen die het account nu bezoeken, krijgen een melding dat de inhoud niet beschikbaar is "tenzij je een tijdmachine hebt".

"Net als iedereen moeten politici zich op Twitch aan onze voorwaarden en richtlijnen houden", zegt Twitch in een verklaring tegen The Verge. "We maken geen uitzondering voor politici of nieuwswaardige content, en ondernemen actie tegen gerapporteerde content in strijd met onze regels."

Als gevolg van het strengere optreden van sociale media, dreigde Trump eerder om een wetswijziging door te voeren die op dit moment nog online platformen beschermt. De VS deelde een concreet voorstel daarvoor in juni, maar het is onduidelijk of de wijzigingen doorgang gaan vinden.