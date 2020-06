Reddit heeft het controversiële subforum The_Donald verboden. Ook sluit het platform nog tweeduizend andere zogeheten subreddits en zegt het strenger te zullen optreden tegen het verspreiden van haat op basis van "identiteit en kwetsbaarheid".

Reddit bestaat uit verschillende subfora waar mensen berichten met elkaar delen en beelden plaatsen.

The_Donald was al eerder moeilijker vindbaar gemaakt door het sociale medium, omdat het zou oproepen tot geweld en daarmee de huisregels overtrad. Het subforum heeft zo'n 790.000 gebruikers die memes, berichten en video's delen in steun van de Amerikaanse president Donald Trump.

De gebruikersgemeenschap op The_Donald was invloedrijk in het bouwen van online momentum voor Trump, onder meer in aanloop naar zijn verkiezing. Reddit heeft de subreddit in de ban gedaan omdat het de regels consequent zou verbreken en haat verspreidt.

Naast The_Donald zijn tweeduizend andere subreddits verboden als onderdeel van een nieuw beleid. De meeste hiervan zijn volgens Reddit inactief.

Tweehonderd van de gesloten subfora hadden meer dan tien dagelijkse gebruikers. Ook de omstreden socialistische subreddit ChapoTrapHouse is in de ban gedaan.

Volgens het nieuwe beleid zullen subfora en gebruikers die haat verspreiden en opruien op basis van "identiteit en kwetsbaarheid", waaronder religie, nationaliteit en etniciteit, geblokkeerd worden.

Reddit worstelt al langer met de vraag hoe ver gebruikers op het platform mogen gaan onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Zo zijn er verschillende groepen geweest die bijvoorbeeld samenzweringen verspreiden of het verkrachten van vrouwen aanmoedigen.