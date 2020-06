De Indiase overheid heeft 59 mobiele apps uit China geblokkeerd. Dat maakte het ministerie van Electronica en Informatietechnologie maandag bekend. De apps zijn volgens de overheid "schadelijk voor de soevereiniteit en integriteit van India".

Onder de tientallen apps is de wereldwijd populaire videoapp TikTok. Ook bekende Chinese apps als de berichtenapp WeChat en het socialemediaplatform Weibo worden in India verboden.

Uit het bericht van de Indiase overheid blijkt dat het ministerie "veel bezorgde berichten van burgers heeft ontvangen over de veiligheid van hun gegevens in de apps". Ook het Computer Emergency Response Team van India zou veel berichten hebben ontvangen over de privacyvoorwaarden van de apps.

India zegt de klachten serieus te nemen en noemt de apps een dreiging voor de onafhankelijkheid en de veiligheid van het land.

India beschuldigt de apps van het "stelen en zonder toestemming versturen van gebruikersdata naar servers in het buitenland". De overheid treedt niet in detail over het misbruik van de appontwikkelaars. Op het moment zijn de apps nog in de Indiase appwinkels te vinden, schrijft TechCrunch maandagmiddag.