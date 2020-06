T-Mobile gaat het interactieve tv-abonnement vernieuwen. De dienst gaat T-Mobile TV heten en biedt verschillende nieuwe functies. Dat staat in een inmiddels offline gehaald bericht op het forum van de provider, ontdekte Tweakers maandag.

In de cache van Google is het forumbericht met de aankondiging nog te bekijken. In het bericht maakt T-Mobile de nieuwe functies van T-Mobile TV bekend.

Zo kunnen gebruikers ruim veertig tv-zenders tot zeven dagen terugkijken. Welke zenders dat zijn, is nog onduidelijk. Ook komt er een opnamefunctie voor 5 euro extra per maand, waarmee gebruikers programma's in de cloud kunnen opnemen om later terug te kijken.

De provider gaat klanten met een abonnement voor interactieve tv in groepen overzetten naar de nieuwe dienst waarvoor een nieuw kastje onder de televisie nodig is. Bestaande klanten met een Aria-box en een DSL-verbinding worden als eerste overgezet. Daarna volgen klanten op glasvezel en klanten met andere typen tv-boxen. Mensen krijgen een bericht als ze het abonnement kunnen omzetten.

Het nieuwe abonnement werkt alleen in combinatie met een T-Mobile Thuis-internetabonnement. Er ontbreken nog een aantal details. Zo schrijft T-Mobile over "honderden gratis films, afleveringen en series" die met het abonnement bekeken kunnen worden. Daarvan is het aanbod nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de nieuwe dienst van start gaat. Met het nieuwe kastje zijn geen andere videodiensten zoals Netflix te gebruiken.