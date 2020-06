De Ziggo GO-app is vanaf dinsdag beschikbaar via de verschillende platformen van Apple, Android en Amazon. Met de dienst kunnen klanten van de provider onder andere online live tv kijken en programma's terugkijken.

De vernieuwde app is te downloaden via de App Store van Apple, Android en Amazon. De nieuwe variant van de Ziggo GO-app is te gebruiken op de Apple TV (4e generatie en nieuwer), een Amazon Fire TV Stick, of op mediaspelers- en smart televisies met geïntegreerde Android TV-software van onder andere Sony en Philips.

In tegenstelling tot de mobiele en browser versie van de app op smartphones, is de Ziggo GO-app voor de Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV niet buitenshuis te gebruiken en ook niet in andere EU-landen. Bovendien is er een internetaansluiting van Ziggo vereist.