Microsoft gaat definitief stoppen met fysieke winkels. Vrijdag maakte de techgigant bekend dat de Microsoft Stores definitief sluiten. In plaats daarvan wordt door Microsoft ingezet op online verkoop.

De fysieke winkels van Microsoft waren sinds maart al gesloten wegens de uitbraak van COVID-19. Nu heeft het bedrijf besloten dat de winkels niet meer opengaan. Volgens Microsoft kochten klanten de meeste producten al via online kanalen.

Het gaat met name om winkels in de Verenigde Staten, waar Microsoft de meeste fysieke winkels heeft. In Nederland waren er nog geen Microsoft Stores.

Klanten die in het verleden Microsoft-producten via een winkel hebben gekocht, kunnen nu online terecht voor klantenservice. Dit was de afgelopen maanden al het geval door de coronacrisis.

Vier grote Microsoft Stores blijven wel open om nieuwe producten van Microsoft aan het publiek te tonen. Het gaat om locaties in New York, Londen, Sydney en Redmond.