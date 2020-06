Facebook is begonnen met het uitrollen van de donkere modus voor iOS. De donkere modus was al te bekijken via een browser op een desktop, maar nog niet officieel beschikbaar voor de mobiele apps van Facebook.

Verschillende gebruikers laten via sociale media weten dat de Facebook-app plotseling de donkere modus ondersteunt op mobiele apparaten van Apple. Deze gebruikers kunnen de modus activeren in hun instellingen.

Het is nog niet bekend wanneer de modus voor iedereen beschikbaar is. Soms kan het even duren voordat een nieuwe functie voor alle gebruikers wordt uitgerold. Ook is er nog niets bekend over de officiële donkere modus voor de Android-app van Facebook.

Eerder dit jaar kregen andere apps van Facebook ook al een donkere modus, waaronder Whatsapp en Instagram.

De modus zorgt ervoor dat er minder fel wit op het scherm wordt weergegeven. Dit wordt door veel gebruikers als prettig ervaren. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg noemde de donkere modus eerder een van de meest gevraagde functies.