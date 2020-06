Twitter heeft excuses aangeboden voor het onterecht labelen van berichten als onbetrouwbaar. Het was de bedoeling dat tweets met daarin complottheorieën over het 5G-netwerk werden gelabeld met een waarschuwing, maar door een fout in het systeem kregen ook gewone berichten dit label.

Sinds april waarschuwt Twitter gebruikers als een bericht complottheorieën over 5G bevat. Gebruikers krijgen dan onder het Twitter-bericht een melding te zien met de waarschuwing dat in het bericht onwaarheden staan.

Twitter is onlangs ook strenger gaan optreden tegen berichten die het nieuwe 5G-netwerk linken aan de verspreiding van het coronavirus. Het bedrijf probeert dit soort berichten al sinds april aan te merken als onwaar en te voorzien van een link naar juiste informatie over het coronavirus.

Door de strengere beoordeling van berichten met daarin informatie over 5G, werden opeens ook berichten verwijderd die geen complottheorieën bevatten. Hiervoor heeft Twitter excuses aangeboden en het bedrijf belooft dat het geautomatiseerde factchecken zal worden aangescherpt.

De verspreiding van de complottheorie dat 5G iets met het coronavirus te maken zou hebben, heeft ertoe geleid dat in onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk zendmasten in brand zijn gestoken.