Het bedrijf achter de populaire chatapp Telegram krijgt een boete van 18,5 miljoen dollar (16,5 miljoen euro) na een mislukte poging om een eigen cryptomunt uit te brengen, maakt de Amerikaanse beurswaakhond SEC bekend. Ook moet het bedrijf 1,2 miljard dollar aan opgehaalde investeringen terugbetalen.

Telegram was van plan om een eigen op blockchain gebaseerd platform uit te brengen. Daarop zouden virtuele munten, zogenoemde grams, verhandeld kunnen worden. Het bedrijf wilde het Telegram Open Network (TON) financieren met de verkoop van ongeveer 2,9 miljard grams voor in totaal 1,7 miljard dollar.

Het bedrijf kreeg het echter aan de stok met de SEC, omdat de verkoop niet bij de waakhond werd gemeld. Volgens de Amerikaanse beursautoriteit was de verkoop van de virtuele munten daardoor illegaal. De SEC stapte in eigen land naar de rechter en kreeg in een voorlopig oordeel gelijk, waardoor Telegram de ontwikkeling van het TON moest stoppen.

In een verklaring meldt de SEC geschikt te hebben met Telegram. Het bedrijf hoeft de beschuldigingen uit de aanklacht daardoor niet te bevestigen of te ontkennen, maar moet dus wel ruim 1,2 miljard aan opgehaalde investeringen terugbetalen en een boete aftikken.

Telegram-oprichter Pavel Durov hekelde in mei de doorslaggevende zeggenschap die het Amerikaanse rechtssysteem naar zijn mening over het internationale project kon uitoefenen. Het heeft er volgens hem voor gezorgd dat Telegram gedwongen werd om het TON-project stop te zetten.