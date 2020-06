Datingapp Grindr verwacht dat zijn etniciteitsfilter vanaf 30 juni niet meer beschikbaar is, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Het bedrijf maakte begin juni bekend om de bekritiseerde optie bij de "eerstvolgende update" weg te halen. De populaire app is sindsdien meerdere malen geüpdatet, maar het filter is nog steeds beschikbaar.

Grindr-gebruikers kunnen in de app filters instellen om potentiële dates te selecteren. Naast etniciteit gaat het bijvoorbeeld ook om leeftijd, gewicht en relatiestatus. Het bedrijf stelde het omstreden etniciteitsfilter te verwijderen uit solidariteit met de Black Lives Matter-beweging.

Dat het filter ook na meerdere updates nog bestaat, leidde tot kritiek van Grindr-gebruikers, die tegenover de BBC hun beklag deden. Zij stellen zich door Grindr bedrogen te voelen en beschuldigden het bedrijf van het meeliften op de Black Lives Matter-beweging om zo hun imago op te poetsen.

"Grindr is tien dagen geleden van eigenaar veranderd, wat voor een kleine vertraging van onze kant zorgde", laat een Grindr-woordvoerder in reactie op het BBC-artikel aan NU.nl weten. "We hebben inmiddels alle wijzigingen in onze apps en dienst voltooid die nodig zijn om de etniciteitsfilters te verwijderen."

"Ervan uitgaande dat zowel Google en Apple niet langer dan normaal nodig hebben om de updates aan de app te beoordelen, rekenen we erop dat onze gebruikers de veranderingen vanaf dinsdag 30 juni kunnen zien. We verontschuldigen ons voor de vertraging."

Grindr is verkocht aan het Amerikaanse investeringsbedrijf San Vicente. Een comité van de Amerikaanse overheid zette de vorige eigenaar, het Chinese bedrijf Kunlun, onder druk om Grindr te verkopen. Volgens persbureau Reuters ontstonden de zorgen nadat Chinese medewerkers toegang bleken te hebben tot gevoelige persoonlijke gegevens van Grindr-gebruikers.