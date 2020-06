Een van de oprichters van de criminele cyberbende die de Infraud Organization wordt genoemd, heeft schuld bekend voor zijn rol in de organisatie, meldt de Amerikaanse justitie vrijdag. Volgens de aanklagers gaat het om een van de grootste cyberfraudezaken die ooit door de Verenigde Staten is opgepakt.

Sergey Medvedev werd begin 2018 opgepakt in de Thaise hoofdstad Bangkok. De 33-jarige Rus zou de Infraud Organization samen met een Oekraïense man genaamd Svyatoslav Bondarenko in 2010 hebben opgericht.

Het motto van de organisatie was 'In Fraud We Trust' (Fraude zij met ons). Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de bende voor zeker 568 miljoen dollar (506 miljoen euro) aan schade veroorzaakt, onder meer door online aankopen met gestolen creditcards te doen.

Bondarenko en Medvedev werden in 2017 samen met 34 anderen door de VS aangeklaagd voor hun rol bij de Infraud Organization. Volgens de aanklacht hadden de twee de hoogste rang binnen de organisatie. In die rol waren zij betrokken bij het dagelijkse bestuur en langetermijnstrategie.

Nadat Bondarenko in 2015 van de radar verdween, nam Medvedev volgens de VS het stokje van hem over als leider van de cybercrimebende. In maart 2017 telde de organisatie naar verluidt 10.901 geregistreerde leden. Een jaar later waren zeker dertien personen opgepakt.