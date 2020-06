Een man is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het oplichten van ING- en Rabobank-klanten. De persoon stuurde nepmailtjes naar beoogde slachtoffers en wist uiteindelijk meerdere keren in te loggen in hun persoonlijke omgeving voor internetbankieren. De politie spreekt van een "kopstuk van een landelijk opererende phishingbende".

De Rabobank stelt dat de oplichting tot zeker 70.000 euro aan schade bij de klanten heeft geleid. Een klant van de ING werd volgens de bank voor bijna 3.500 euro opgelicht. De banken kunnen dit geld in deze strafzaak echter niet terugkrijgen, maar moeten daarvoor aankloppen bij een andere rechter.

De veroordeelde man stuurde de nepmailtjes uit naam van de Rabobank en ING. In het bericht werd het slachtoffer gevraagd om een nieuwe bankpas aan te vragen. Dat zou deze persoon kunnen doen door zijn gegevens in te vullen op een webpagina waar in de e-mail naar verwezen werd.

Vervolgens gebruikte de verdachte de verkregen inloggegevens om een nieuwe bankpas aan te vragen. Met het gestolen geld kocht hij onder meer Rolex-horloges, merkkleding en een auto.

De veroordeelde man werkte daarvoor samen met andere verdachten, onder wie zogenoemde geldezels: mensen die hun bankrekening ter beschikking stelden om het gestolen geld te ontvangen. Ook werden de slachtoffers opgebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van de bank, om hen te overtuigen de gegevens in te vullen.

"De mate van organisatie en coördinatie, vereist om dit soort feiten te kunnen plegen, overschrijdt naar het oordeel van de rechtbank de 'gewone' fraudezaken", aldus de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechters vinden dat in deze zaak "alleen een forse gevangenisstraf op zijn plaats kan zijn".