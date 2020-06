Het Verenigd Koninkrijk staat klaar om 500 miljoen pond (bijna 550 miljoen euro) te investeren in OneWeb, meldt de Financial Times. Met het geld zou de Britse overheid meer dan 20 procent van het bedrijf, dat satellieten naar de ruimte wil sturen, in handen krijgen.

De Financial Times berichtte een week eerder al over de interesse van de Britse overheid in OneWeb, dat in maart faillissement aanvroeg. Het bedrijf wilde zijn satellieten gebruiken om breedbandinternet aan te bieden, maar kon niet genoeg geld ophalen bij een nieuwe investeringsronde.

Nu wil de Britse overheid de kunstmanen naar verluidt inzetten voor een eigen navigatiedienst. Europa werkt op dit moment aan Galileo, een alternatief voor het Amerikaanse gps-systeem. Maar de toegang tot dit systeem is voor het VK onzeker sinds de Brexit.

Volgens de Financial Times kiest het Verenigd Koninkrijk liever voor een investering in OneWeb dan het opzetten van een eigen gps-alternatief, dat tussen de 4 en 5 miljard pond zou kosten.

De zakenkrant schrijft verder dat Amerikaanse defensiemedewerkers een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de keuze om in OneWeb te investeren. Het Pentagon zou niet willen dat het VK gps kopieert, maar de satellieten van OneWeb zouden volgens bronnen van de krant een aanvulling zijn op het Amerikaanse systeem.