Facebook gaat binnenkort berichten labelen die in strijd zijn met hun beleid. Dat maakte Facebook-baas Mark Zuckerberg vrijdag bekend. Het bedrijf reageert hiermee op een reclameboycot van inmiddels meer dan negentig bedrijven vanwege de "haatdragende en racistische berichten" die op het platform verschijnen.

Facebook zal nieuwswaardig berichten die ingaan tegen hun beleid niet verwijderen, maar voorzien van een label dat meldt dat de inhoud mogelijk in strijd is met het beleid van Facebook. Zuckerberg blijft bij zijn standpunt dat dit soort berichten wel blijven staan en gedeeld kunnen worden. "We staan mensen toe deze inhoud te delen om deze te veroordelen, omdat dit een belangrijk onderdeel is van hoe we bespreken wat acceptabel is in onze samenleving", zo staat in een bericht op Facebook.

Ook berichten en advertenties die met de (Amerikaanse) verkiezingen en stemmen te maken hebben, zullen worden voorzien van een label en een link naar betrouwbare informatie, ook als deze van politici komen.

Een woordvoerder van Facebook liet weten dat een bericht eind mei van de Amerikaanse president Donald Trump over stembiljetten een dergelijk label zou hebben gekregen. Twitter had de tweet waarin Trump beweert dat stemmen per post fraudegevoelig zou zijn en zou leiden tot "oneerlijke verkiezingen" gelabeld als "mogelijk misleidende informatie". Zuckerberg nam toen afstand van het beleid van Twitter.

Ook zal Facebook advertenties verbieden die beweren dat mensen uit groepen op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of immigratiestatus een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid of gezondheid.

Unilever en Coca-Cola adverteren voorlopig niet meer op Facebook

De aanpassingen volgen na wekenlang protest vanuit onder meer eigen medewerkers dat opruiende berichten van Trump geen weerwoord vanuit Facebook kregen. De laatste dagen werd Facebook ook onder druk gezet door een adverteerdersboycot waartoe een aantal burgerrechtenorganisaties opriepen.

Inmiddels hebben meer dan negentig adverteerders gehoor gegeven, waaronder autobedrijf Honda, communicatiebedrijf Verizon, het Brits-Nederlandse bedrijf Unilever en frisdrankfabrikant Coca-Cola. Voor Unilever was de reden voor het besluit afgelopen vrijdag de "haatdragende en racistische berichten" die op Facebook verschijnen.

Door het nieuws van de boycots daalde het aandeel Facebook op vrijdag met 7 procent.