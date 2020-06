Een dertigjarige Rus is vrijdag in de Verenigde Staten veroordeeld tot een celstraf van negen jaar, meldt de Amerikaanse justitie. Aleksei Burkov beheerde een online marktplaats waar cybercriminelen onder meer malafide software en criminele diensten konden verkopen.

Volgens de Amerikaanse justitie ging het onder meer om diensten voor het witwassen van geld en om slachtoffers te hacken. Ook informatie die werd buitgemaakt, zoals gestolen gegevens, werd op het forum aangeboden.

Om de autoriteiten buiten de deur te houden, moesten drie bestaande leden hun akkoord geven voor een nieuwkomer werd toegelaten. Ook moest deze persoon een borg van 5.000 dollar (zo'n 4.450 euro) betalen om toe te treden.

Naast het criminele forum runde Burkov een aparte website waar gegevens van pinpassen en creditcards werden aangeboden. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is met de gestolen betaalgegevens voor zeker 20 miljoen dollar aan aankopen gedaan.

Burkov werd in december 2015 opgepakt in Israël. Hij werd in november 2019 aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Daar bekende hij twee maanden later achter de criminele marktplaatsen te zitten. Ook Rusland had om zijn uitlevering gevraagd.