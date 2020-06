Amazon heeft het Amerikaanse bedrijf Zoox, dat technologie voor zelfrijdende auto's ontwikkelt, gekocht. Met de deal is volgens nieuwssite The Information meer dan 1 miljard dollar (890 miljoen euro) gemoeid. Naar verwachting gaat Amazon de technologie inzetten voor een taxi- of bezorgdienst.

Het is niet voor het eerst dat Amazon de weg naar autonoom rijden inslaat. In 2019 nam het bedrijf deel aan een investeringsronde ter waarde van 530 miljoen dollar in Aurora, dat is opgericht door Chris Urmson. Hij werkte eerder bij Google aan technologie voor zelfrijdende auto's.

Zoox was in december 2018 het eerste bedrijf dat in Californië toestemming kreeg om een taxidienst met semi-autonome voertuigen aan te bieden. De Amerikaanse staat is vanwege zijn vele techbedrijven en gunstige weersomstandigheden een ideale plek om zelfrijdende auto's te ontwikkelen.

Bedrijven die werken aan zelfrijdende voertuigen verwachten dat de technologie op termijn in staat is om ook zonder menselijke bestuurder personen te vervoeren. Op dit moment rijden in de Verenigde Staten vooral zelfrijdende voertuigen rond met een bestuurder achter het wiel, die kan ingrijpen als dat nodig is.

Zoox blijft als zelfstandig bedrijf opereren. Het bedrijf heeft eerder beloofd in 2020 een commercieel product op de markt te brengen. Het is onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.