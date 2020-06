Wat is de beste grote wifispeaker voor het beste geluid? Welke speaker heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Thuis je favoriete muziek streamen via Spotify in uitstekende geluidskwaliteit? Dan is een grote wifispeaker iets voor jou. Een grote speaker geeft meestal beter geluid dan een kleine. Je hoort dan vooral meer dynamiek.

De best geteste wifispeakers hebben ook bluetooth waardoor je ze draadloos kunt gebruiken en dus mee kunt nemen. Tenminste, als ze ook een batterij of accu hebben en niet afhankelijk zijn van netstroom.

Natuurlijk is geluidskwaliteit het belangrijkste bij een wifispeaker. Daarom beoordelen experts het geluid van verschillende soorten muziek: pop, jazz en klassiek. Maar ze letten ook op gesproken tekst. Ook belangrijk: de geluidshoek. Experts testen dan of het geluid verandert als je door de ruimte beweegt.

Daarnaast testen we ook de technische aspecten van wifispeakers. Zijn de hoge, midden en lage tonen goed in balans? Ook meten we het maximale volume waarbij het geluid nog net niet vervormt.

Beste uit de Test: Bang & Olufsen Beoplay M5 Prijs: 477,89 euro

Testoordeel: 8,8

Uitstekende speaker met waanzinnig geluid en veel aansluitmogelijkheden

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste grote wifispeakers

De grote Bang & Olufsen Beoplay M5 is niet goedkoop, maar hij scoort zeer goed op geluidskwaliteit: een 9,3. De speaker heeft een zeer fraaie aluminium afwerking en je kunt kiezen voor een andere kleur cover. Dus hij staat ook nog eens mooi in je huiskamer.

Nog een voordeel: hij heeft heel veel aansluitmogelijkheden. Zo luister je via bluetooth je favoriete muziek op je smartphone of tablet. Luister je liever muziek via een draad? Geen probleem. De Bang & Olufsen Beoplay M5 heeft een lijningang. Gebruik je wifi dan kun je ook speakers die in andere kamers staan tegelijk aansturen. Verder heeft deze wifspeaker ook een ethernetaansluiting, een stabiele netwerkwerkverbinding maken kan dus ook.

Nadeel van deze grote speaker is het energieverbruik. Dat is in stand-by hoger dan gemiddeld. Verder is de wifi af en toe gevoelig voor storingen.

Beste Koop: LG WK7 ThinQ Smart Speaker Prijs: 107,53 euro

Testoordeel: 8,1

Goed geluid voor een goede prijs

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste grote wifi-speakers

De LG WK7 Thing geeft uitstekend geluid. En voor een grote wifispeaker is hij zeker niet duur. Er komt verassend goed geluid uit deze eenvoudigere en compactere speaker. Volgens LG is deze speaker 'smart'. Je kunt Google Assistant ermee gebruiken en hij heeft een microfoon die je uit kunt zetten.

Ook deze wifispeaker heeft bluetooth. Dus muziek luisteren via je smartphone of tablet is geen probleem. Verder heeft de speaker een ingebouwde ondersteuning voor Chromecast. Zo kun je hem ook als 'multiroom'-speaker gebruiken. De speaker heeft ook een app waarmee je allerlei afspeelfuncties regelt.

Nadeel van deze speaker is dat hij veel energie verbruikt als hij in stand-by staat.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.