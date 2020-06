De Duitse corona-app Corona-Warn is voortaan ook in Nederland te downloaden. Dat laat een woordvoerder van het Robert Koch-Institut (RKI), vrijdag aan NU.nl weten.

"De Corona-Warn-app is een vrijwillige app, gericht op mensen die permanent in Duitsland wonen en mensen die hier tijdelijk verblijven", vertelt de woordvoerder. Smartphones met de app wisselen bluetoothsignalen uit om te achterhalen welke andere personen in de buurt zijn geweest. Na een vastgestelde besmetting verstuurt de app anoniem een bericht naar deze contacten.

De functies die aan de app zijn verbonden, zoals het automatisch melden van de uitslag van een coronatest via een QR-code, zijn aangepast aan de eisen van de Duitse gezondheidszorg. Als een gebruiker uit Nederland een coronatest laat analyseren in een Duits laboratorium, dan kan diegene ook automatisch via de app op de hoogte worden gebracht van de uitslag, vertelt de woordvoerder.

De app kan gedownload worden via de Nederlandse en Duitse App Store en Play Store.

Samenwerking tussen corona-apps

Ook in Nederland wordt een corona-app ontwikkeld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vertelde woensdag dag de app "bijna af" is. Nederland is in gesprek met andere Europese landen die corona-apps ontwikkelen, waaronder Duitsland, om uit te zoeken hoe de verschillende apps met elkaar kunnen samenwerken.

De Nederlandse corona-app wordt vanaf woensdag getest in de regio Twente. Twentenaren die de corona-app willen testen, kunnen zich daar vanaf begin juli voor aanmelden. De Jonge verwacht half juli te kunnen beslissen hoe en wanneer de app landelijk beschikbaar wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.