Het aantal phishingwebsites die eindigen op .nl is in het eerste kwartaal van 2020 flink gestegen ten opzichte van eerdere kwartalen. Dat blijkt vrijdag uit het transparantierapport van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de stichting die het .nl-domein beheert.

In de eerste drie maanden van 2020 waren 5.493 domeinen betrokken bij phishing. In het tweede kwartaal van 2019 ging het nog om 705 domeinen, gevolgd door 843 en 943 in het derde en vierde kwartaal.

Een phishingsite is een valse website die zich voordoet als een bestaande website. Het zijn vaak nepversies van bekende inlogpagina's, bijvoorbeeld om in te loggen bij de digitale bankomgeving. Op die manier proberen kwaadwillenden achter inloggegevens te komen.

Bijna 70 procent van de phishingsites waren na 24 uur alweer offline. In totaal zijn 141 valse domeinennamen door de SIDN inactief gemaakt.

Cybercrime toegenomen tijdens coronacrisis

Cybercrime is de afgelopen maanden flink toegenomen, bleek al eerder uit cijfers van de Fraudehelpdesk. Zo is bijvoorbeeld het aantal meldingen van WhatsApp-fraude nu al hoger dan in heel 2019.

Het Europese politieagentschap Europol waarschuwde eind maart al voor criminelen die zich snel hebben aangepast aan de coronacrisis en er misbruik van maken. Zo zag Europol onder meer dan cybercriminelen bij phishingmails inspelen op de angst die mensen hebben voor het coronavirus.