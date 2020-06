Facebook roept een functie in het leven die gebruikers waarschuwt als ze een nieuwsartikel van meer dan drie maanden oud willen delen, schrijft Facebook donderdag in een blogpost. De functie wordt nu wereldwijd uitgerold.

Volgens Facebook hebben uitgevers hun bezorgdheid geuit over het feit dat oudere verhalen op sociale media worden gedeeld als actueel nieuws, waardoor de huidige stand van zaken verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

"Om ervoor te zorgen dat mensen de context hebben die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen over wat ze op Facebook willen delen, verschijnt de melding wanneer mensen op de deelknop klikken bij nieuwsartikelen ouder dan negentig dagen", schrijft Facebook.

Na het verschijnen van de melding kunnen gebruikers het nieuwsbericht alsnog delen als ze vinden dat het nog steeds relevant is.

Facebook zegt daarnaast de komende maanden een soortgelijke notificatie te testen, maar dan bij links die met het COVID-19-virus te maken hebben. De melding moet informatie over de bron van de link bieden en gebruikers doorverwijzen naar informatie over het virus dat van een betrouwbare gezondheidsorganisatie afkomstig is.

De notificatie die gebruikers te zien krijgen als ze een ouder nieuwsbericht willen delen. (Beeld: Facebook)