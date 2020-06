Golfen op Mars, snel eten en drinken controleren op allergenen, minder vaak je smartphone oppakken en eigenaar worden van een Pokémon-café. Dit zijn de Apps van de Week.

Golf On Mars

Het alom geprezen Desert Golfing uit 2014 heeft een opvolger gekregen. Golf On Mars lijkt op zijn voorganger, maar speelt zich in de ruimte af. In deze letterlijk eindeloze game probeer je een golfbal zo ver mogelijk te slaan. De vormgeving is abstract en minimalistisch, en de besturing is ontzettend eenvoudig.

Golf On Mars lijkt daarmee een standaard game, maar niets is minder waar. Zijn voorganger heeft een cultstatus gekregen omdat lange tijd gedacht werd dat het spel geen einde had. Golf On Mars bouwt hierop voort door levels willekeurig te genereren. Kortom, je speelt niet dezelfde versie als je buurman of buurvrouw, maar beleeft een uniek avontuur.

Download Golf on Mars voor Android of iOS (3,19 voor Android/3,49 euro voor iOS)

31 Golf on Mars

Soosee

Soosee is een nieuwe app die controleert of voedselproducten allergenen als noten, gluten of zuivel bevatten. De app van Nederlandse bodem gebruikt hiervoor de camera van je iPhone. Zodra je de lens op een etiket richt wordt de ingrediëntenlijst opgehaald en worden allergenen gemarkeerd.

Tijdens het instellen van Soosee geef je aan waar jij, of iemand anders, allergisch voor bent. Deze allergenen worden vervolgens uit de ingrediëntenlijst gehaald. Soosee is momenteel alleen voor iPhone-gebruikers beschikbaar, maar eind juli verschijnt er ook een Android-versie.

Download Soosee voor iOS (gratis)

Acture

Acture is een confronterende, maar praktische app. Telkens wanneer jij je telefoon oppakt, vraagt de app namelijk naar je beweegreden(en). Waarom heb je nu je telefoon nodig? Acture houdt de antwoorden op deze vraag bij, zodat je overzicht in je smartphonegebruik krijgt.

De app probeert daarmee te voorkomen dat je zomaar uit gewoonte je telefoon oppakt en wil dat je hier van tevoren even over nadenkt. Acture hoopt zodoende dat je bewuster met je smartphone omgaat.

Download Acture voor Android of iOS (gratis)

53 Zo werkt Acture

Pokémon Café Mix

Nadat Pokémon vorige week al een heuse tandenpoetsapp voor kinderen uitbracht, is het bedrijf deze week terug met een puzzelgame. In Café Mix neem je de rol van café-uitbater op je. Door Pokémon-iconen aan elkaar te koppelen maak je drankjes en gerechten klaar voor klanten.

Aan jou de taak om het café tot een succes te maken. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want de 'bestellingen' (puzzels) worden steeds ingewikkelder. Kun jij logisch blijven nadenken in de hectische Pokémon-keuken?

Download Pokémon Café Mix voor Android of iOS (gratis)