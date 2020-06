TikTok heeft beloofd te stoppen met het lezen van informatie op het klembord van iOS-gebruikers, schrijft The Telegraph donderdag. Gebruikers die de bètaversie van iOS 14 op hun telefoon hebben, kwamen er deze week achter dat de app bijna continu toegang tot hun klembord heeft.

Bij de bètaversie van iOS 14 krijgen gebruikers een melding als een app informatie van het klembord haalt. Als gebruikers in de app TikTok een reactie typen, krijgen ze deze melding bijna continu.

TikTok vertelde aan The Telegraph dat de app geen gegevens van het klembord verzamelt, maar dat de melding getriggerd wordt door een systeem dat is bedoeld om herhaaldelijk spamgedrag te identificeren. Dit moet voorkomen dat TikTok-gebruikers steeds dezelfde tekst plakken in reacties onder video's. TikTok zegt er met een eenmalige update voor te gaan zorgen dat het bedrijf niet langer automatisch toegang krijgt tot het klembord van gebruikers.

Volgens The Telegraph gebruiken ook andere apps constant het iOS-klembord, waaronder AccuWeather, AliExpress, Call of Duty Mobile en Google Nieuws. Het is nog onbekend waarom deze apps het klembord uitlezen.

De bètaversie van iOS 14 is nu alleen nog beschikbaar voor ontwikkelaars. Apple brengt iOS 14 naar verwachting in het najaar uit voor de recentste iPhones.