De Zweedse autofabrikant Volvo gaat samen met het Google-zusterbedrijf Waymo aan een zelfrijdende auto werken, maken de bedrijven donderdag bekend. Het gaat om een elektrisch voertuig dat ingezet moet kunnen worden voor taxidiensten.

Waymo gaat zich richten op de technologie rond autonoom rijden, zoals de software en hardware, zoals camera's en andere sensoren. Het ontwerp en de productie van de voertuigen komt bij Volvo te liggen. De twee bedrijven hebben niet bekendgemaakt wanneer de auto klaar moet zijn.

Volvo werkt op dit moment ook al voor taxibedrijf Uber om zelfrijdende voertuigen te leveren. Het Zweedse bedrijf blijft dat doen, ook nu het een samenwerking met Uber-concurrent Waymo aangaat. Hoewel Waymo niet op dezelfde schaal taxidiensten aanbiedt als Uber, bevinden de twee bedrijven wat dit betreft wel in elkaars vaarwater.

De plannen voor Ubers inzet van zelfrijdende auto's liep in 2018 een klap op nadat een testvoertuig in 2018 betrokken raakte bij een dodelijk ongeval. De auto botste tegen een voetganger aan. Later bleek dat de menselijke bestuurder, die moet ingrijpen als dat nodig is, afgeleid was.