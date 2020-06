Inwoners van de regio Twente die geïnteresseerd zijn in het testen van de corona-app, kunnen zich daar vanaf begin juli voor aanmelden. Na de regionale test wordt het onderzoek op landelijke schaal herhaald om een betrouwbaarder beeld te krijgen van de resultaten, zegt coördinator Wolfgang Ebbers donderdag tegen NU.nl. De deelnemers van die landelijke test kunnen zich daarvoor niet aanmelden.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte donderdag bekend dat de app vanaf 1 juli getest gaat worden in de regio Twente. Met de proef wil het ministerie er onder meer achter komen hoe 'echte' gebruikers op de app reageren.

Maandag beginnen de eerste proeven met een specifieke groep van uitgenodigde burgers. "Kunnen mensen ermee uit de voeten? Wat vinden jongeren en ouderen van deze app?", schetste Lisette van Gemert enkele vragen die het onderzoek moet beantwoorden donderdag tijdens de presentatie van de plannen op de Universiteit Twente.

De hoogleraar leidt deze zogenoemde labtests, die erop gericht zijn om erachter te komen hoe verschillende groepen burgers - zoals jongeren, ouderen of mensen met een handicap - op de app reageren, onder meer met een nepwaarschuwing. "Zouden ze hem installeren en gebruiken? Waarom niet bijvoorbeeld?"

Daarna volgen de veldtests onder leiding van Ebbers. Omdat nog niet zeker is wanneer de labtests klaar zijn, staat ook nog niet vast wanneer Twentenaren zich precies kunnen aanmelden. Ook moet nog bepaald worden waar zij dan precies moeten aankloppen. In totaal is er ruimte voor ongeveer duizend geïnteresseerden.

Omdat deze mensen zichzelf aanmelden en dus een zekere mate van vooringenomenheid en kennis meenemen, wordt vervolgens een landelijke test uitgevoerd om de resultaten te vergelijken, vertelt Ebbers. Mensen die hieraan deelnemen worden later via een panelbureau benaderd, laat hij weten.

Het streven van de onderzoekers is om de eerste resultaten halverwege juli aan het ministerie van Volksgezondheid te geven. Minister De Jonge zei woensdag op de persconferentie over de versoepelingen vanaf 1 juli dat hij halverwege die maand een besluit over het vervolg van de corona-app wil nemen.

App moet onbekende contacten waarschuwen over mogelijke besmetting

Uiteindelijk moet de corona-app een toevoeging zijn op het werk van de GGD. Bij het dagelijkse werk van de GGD wordt aan mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld gevraagd met wie zij de afgelopen tijd contact hebben gehad. Vervolgens worden deze mensen gewaarschuwd dat zij mogelijk risico hebben gelopen.

"Wat we hopen is dat deze app aanvullend is op het contactonderzoek", zei Samantha Dinsbach van de GGD Twente. "Heel vaak weten mensen dit goed, maar er zijn ook situaties waarin mensen dat niet weten." De app moet deze groep van onbekende contacten waarschuwen als zij mogelijk risico hebben gelopen dat het coronavirus op hen is overgedragen.

In Twente vinden nog geen tests plaats waaruit moet blijken of de app daadwerkelijk nuttig is om nieuwe COVID-19-besmettingen bij deze onbekende contacten op te sporen. Dat onderzoek vindt pas plaats als de app voor het eerst op grote schaal beschikbaar wordt.