Google heeft een licentieovereenkomst gesloten met nieuwsuitgevers in Duitsland, Australië en Brazilië, schrijft de techgigant in een blogpost. Google gaat de uitgevers betalen voor "content van hoge kwaliteit". Deze content zal later dit jaar worden aangeboden in een nieuwe Google-dienst.

Volgens Google gaat het om een 'nieuwe nieuwservaring', die als eerste uitgebracht wordt op Google Nieuws en het Discover-tabblad. Google zegt in gesprek te zijn met nieuwsuitgevers in andere landen om de dienst verder uit te breiden.

Ook wil Google gaan betalen voor artikelen die op nieuwswebsites zijn verstopt achter een paywall, zodat gebruikers deze gratis kunnen lezen op de nieuwssite. "Hierdoor kunnen uitgevers met betaalmuren hun publiek vergroten en krijgen mensen de kans om inhoud te lezen die ze normaal niet zouden zien", aldus Google.

Google ligt al een tijd onder vuur voor de nieuwsdienst Google Nieuws. In Google Nieuws worden stukjes tekst uit de artikelen bij de doorstuurlinkjes geplaatst, zodat gebruikers alvast een voorproefje krijgen van het artikel. Dat zou gebruikers ervan weerhouden om door te klikken naar de nieuwswebsite.

In april oordeelde de Franse concurrentiewaakhond Autorité de la Concurrence dat Google uitgevers en nieuwsbedrijven moet betalen bij het gebruik van stukjes uit hun berichtgeving. "De journalistieke sector leed directe en serieuze schade door de manier waarop Google werkte", aldus de autoriteit.