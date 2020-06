Sony is woensdag gestart met een bug bounty-programma. Wie een bug of kwetsbaarheid ontdekt in de PlayStation 4 of in het PlayStation Network kan een beloning krijgen tot 50.000 dollar, zo'n 45.000 euro, schrijft Sony in een blogpost.

"Tot op heden hebben we ons bug bounty-programma privé uitgevoerd met enkele onderzoekers", schrijft Sony. "We erkennen de waardevolle rol die de onderzoeksgemeenschap speelt bij het verbeteren van de beveiliging, dus we zijn verheugd ons programma voor de bredere gemeenschap aan te kondigen."

Hoe ernstiger de kwetsbaarheid, hoe groter de beloning. Bij het PlayStation Network staat de maximale beloning van het vinden van een kwetsbaarheid op 3.000 euro. Voor het vinden van een kritieke kwetsbaarheden in de hardware van de PlayStation 4 geeft Sony een beloning van 50.000 euro.

Kwetsbaarheden die gevonden worden in eerdere PlayStation-consoles tellen niet mee in het bug bounty-programma.

Meerdere techbedrijven loven een beloning uit voor de vondst van kwetsbaarheden. Zo belooft Apple tot 1 miljoen dollar voor het vinden van kwetsbaarheden in Apple-systemen en loofde Google in 2019 in totaal bijna 6 miljoen euro uit aan beveiligingsonderzoekers die lekken vonden in Google-systemen. Ook Microsoft looft sinds begin dit jaar beloningen uit voor het vinden van bugs in het netwerk en de diensten van Xbox Live.