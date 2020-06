Google heeft de standaardinstellingen van nieuwe Google-accounts aangepast. Bij accounts die vanaf woensdag aangemaakt worden, staat standaard ingesteld dat onder meer de zoek- en locatiegeschiedenis van de gebruiker automatisch na achttien maanden worden gewist, schrijft de techgigant woensdag in een blogpost.

Gebruikers konden in hun Google-account al instellen dat het bedrijf deze gegevens na achttien maanden moet verwijderen, maar ze moesten deze functie zelf inschakelen. Google gaat de gegevens van nieuwe gebruikers nu standaard na achttien maanden verwijderen. Als gebruikers willen dat Google deze gegevens langer bewaart, dan kunnen ze de functie uitschakelen.

De functie heeft betrekking op de zoekgeschiedenis van gebruikers op het internet of in de app, de locatiegeschiedenis van gebruikers en de spraakopdrachten die binnenkomen via de Google Assistent of apparaten zoals Google Home. De kijkgeschiedenis op YouTube wordt na 36 maanden automatisch verwijderd.

De functie is alleen bij nieuwe accounts standaard ingeschakeld. Bij mensen die al een Google-account hadden, veranderen de instellingen niet. Als bestaande gebruikers voor het eerst hun locatie gebruiken, wordt de functie daar wel automatisch voor ingeschakeld.