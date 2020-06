De politie van Nieuw-Zeeland heeft 140 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars (79,7 miljoen euro) van een bedrijf in het land bevroren. Volgens de politie behoort het geld toe aan Alexander Vinnik, een Rus die wordt verdacht van het witwassen van miljarden via de bitcoinbeurs BTC-e.

Vinnik werd in juli 2017 opgepakt in Griekenland, waarna hij in januari werd uitgeleverd aan Frankrijk. Ook de Verenigde Staten willen de man in handen krijgen, net zoals Rusland - dat vaker aanspraak maakt op verdachten die de VS ook wil hebben.

De VS stelt dat Vinnik het brein achter BTC-e was. Via de bitcoinbeurs zou hij criminele activiteiten faciliteren, zoals drugshandel. Zelf stelt de verdachte dat hij niet de beheerder, maar een technisch adviseur van BTC-e was.

Ook verdenken de Amerikaanse autoriteiten hem van witwassen. Na de hack van Mt. Gox, een Japanse bitcoinbeurs, zou hij tegoeden hebben "gekregen", die hij via onder meer BTC-e zou hebben witgewassen. Beide beurzen zijn op dit moment niet meer operationeel.

Volgens de Nieuw-Zeelandse politie weerspiegelen de gevonden tegoeden "de winst die verkregen is met het duperen van duizenden, zo niet honderdduizenden mensen wereldwijd als gevolg van cybercrime en georganiseerde misdaad". Het onderzoek naar het geld loopt nog.