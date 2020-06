Netflix heeft een functie in zijn Android-app toegevoegd waarmee gebruikers series en films uit 'verderkijken' kunnen wissen. Dat ontdekte The Verge.

In de lijst 'verderkijken' staan titels waar de gebruiker ooit aan is begonnen. Door daarop te tikken gaat de film of serie verder op het punt waar de gebruiker de vorige keer is gestopt.

Maar ook titels waar de gebruiker ooit aan is begonnen en niet meer mee verder wil gaan, blijven daar lange tijd staan. Netflix maakt het nu simpeler om ze uit de lijst te verwijderen.

De functie is er op dit moment alleen te gebruiken in de Android-app, maar komt op 29 juni ook beschikbaar voor Netflix op iOS.

Zo werkt het Open de Netflix-app en zoek 'Verderkijken voor...'

Tik op de drie puntjes onder de titel die je wil verwijderen

Kies 'Uit rij verwijderen'

Voorheen was het niet onmogelijk om de series en films uit de rij te halen. Maar die functie is verstopt in de instellingen van de browserversie van Netflix. Daar kunnen gebruikers naar hun kijkactiviteit zoeken en door een lijst van bekeken video's bladeren, om vervolgens titels te wissen.