Facebook heeft Forecast uitgebracht, een app waarmee gebruikers voorspellingen kunnen doen. De voorspellingen worden bijgehouden, zodat achteraf kan worden getoetst in hoeverre ze zijn uitgekomen.

Het gaat vooralsnog om een test. Facebook heeft de app uitgegeven in de Verenigde Staten en Canada en mensen kunnen alleen op uitnodiging meedoen.

Facebook omschrijft Forecast als een omgeving om voorspellingen te crowdsourcen. Daarmee kan "de kracht van gezamenlijke inzichten" worden gebruikt.

De gebruikers kunnen voorspellingen bekijken en ze zelf indienen. Bij een voorspelling kan een tekst worden toegevoegd om meer context en uitleg te bieden. Vervolgens kunnen anderen stemmen op de uitkomst van een voorspelling.

1 Bekijk hier de aankondiging van Forecast

Op dit moment nodigt Facebook experts op het gebied van gezondheid en onderzoek uit om voorspellingen te doen over het coronavirus en de impact op de wereld. Op dit moment staan in Forecast vragen als "Komt er in 2020 een tweede golf van COVID-19 in de Verenigde Staten?" en "Keurt de FDA een vaccin voor COVID-19 goed voor maart 2021?".

Er zijn ook voorspellingen die niet met het coronavirus te maken te hebben. Zo zijn er voorspellingen over of er een nieuw seizoen van Tiger King komt en of Twitter het account van de Amerikaanse president Donald Trump op korte termijn verwijdert.

Het is niet bekend wat Facebook uiteindelijk van plan is met de app. Ook is onduidelijk of en wanneer Forecast openbaar beschikbaar komt.