Twitter heeft zakelijke gebruikers ingelicht over een datalek, waarbij mogelijk klantgegevens zijn ingezien. Dat schrijft de BBC.

Twitter maakt niet bekend hoeveel accounts er bij het lek zijn betrokken, maar heeft de fout wel bevestigd. Het lek betreft bedrijven die advertentie- en analyseplatforms van Twitter gebruiken.

Zonder medeweten van klanten werd betalingsinformatie opgeslagen in de cache van de browser. Daarin worden gegevens tijdelijk opgeslagen zodat informatie sneller toegankelijk is.

In een e-mail aan zakelijke gebruikers laat Twitter weten dat deze informatie "mogelijk" door anderen was in te zien. Onder de data waren onder meer e-mailadresssen, telefoonnummers en de laatste vier cijfers van creditcards van klanten te vinden.

Twitter vond het probleem op 20 mei en heeft het lek direct gedicht. "Het spijt ons enorm", schrijft het bedrijf. Volgens Twitter is er geen bewijs gevonden dat de informatie daadwerkelijk is ingezien door onbevoegden.