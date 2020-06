Brazilië heeft de betaaldienst van WhatsApp stopgezet, schrijft TechCrunch woensdag. Dat gebeurde een week nadat moederbedrijf Facebook de betaalfunctie had toegevoegd voor Braziliaanse gebruikers.

De centrale bank van Brazilië zegt de beslissing te hebben genomen om "een gezonde concurrentie te behouden" in de markt voor mobiele betalingen. Ook wil de bank zorgen dat betaalsystemen in het land "snel, veilig, transparant, open en goedkoop" zijn.

Braziliaanse banken hebben Mastercard en Visa opgedragen transacties via WhatsApp in het land te blokkeren. Deze partijen werken samen met WhatsApp in Brazilië. Stoppen ze niet, dan kunnen ze boetes en andere sancties verwachten.

In een verklaring laat de centrale bank aan TechCrunch weten het betaalsysteem van WhatsApp niet te hebben kunnen onderzoeken voordat het werd uitgerold. WhatsApp zegt tegen Reuters samen te werken met "lokale partners" en de centrale bank om digitale betalingen te kunnen blijven aanbieden.

WhatsApp bracht de mobiele betaalfunctie vorige week uit in Brazilië. Met de dienst maken gebruikers via de chatapp geld over naar elkaar en naar bedrijven. Het was de eerste keer dat WhatsApp de functie in een land uitrolde.