Facebook-bedrijf Oculus, dat inzet op technologie rond virtual reality (VR), stopt met de ontwikkeling en verkoop van de Oculus Go, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn website. In plaats daarvan zet Oculus in op zijn andere VR-headsets: de Quest en de Rift.

Oculus bracht de Go in 2018 in Nederland uit. De virtualrealitybril onderscheidde zich door de mogelijkheid om hem zonder gekoppelde pc of smartphone te gebruiken. De Oculus Go beloofde als zelfstandig werkend apparaat een volledige VR-ervaring zonder afhankelijk te zijn van andere apparaten, met bijkomend kostenplaatje.

Het apparaat biedt echter niet dezelfde bewegingsvrijheid als de Oculus Quest en Oculus Rift. De Go beperkt zich tot 3 graden van vrijheid (3DoF). Dat betekent dat de headset alleen in staat is om hoofdbewegingen te volgen. De zogenoemde 6DoF maakt het mogelijk om ook andere bewegingen te registreren. De Quest en Rift maken daar gebruik van.

"Jullie hebben ons luid en duidelijk laten weten dat 6DoF aanvoelt als de toekomst van VR", aldus Oculus. "Dat is waarom we daar vol op inzetten en we niet langer VR-producten met 3DoF gaan verschepen. We stoppen eind dit jaar met de verkoop van de Oculus Go-headset en verdubbelen onze inzet om de Quest en Rift te verbeteren."

In december stopt Oculus met het accepteren van nieuwe VR-apps of updates van bestaande apps voor de Oculus Go. Het bedrijf blijft de software van de VR-headset tot 2022 ondersteunen met veiligheidsupdates en door foutjes te verbeteren.