De privacyautoriteiten van Ierland en Luxemburg kunnen geen goede vuist maken om op te treden tegen de techgiganten die binnen hun landsgrenzen gevestigd zijn. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie dat is ingezien door persbureau Reuters en nieuwssite EURACTIV.

De Europese hoofdkwartieren van onder meer Google, Facebook, Twitter en Amazon zijn in de twee landen gevestigd. Dat maakt de lokale privacyautoriteiten verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de Europese privacywet GDPR, die in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet.

De privacyautoriteiten in Ierland en Luxemburg hebben "meer middelen nodig dan in verhouding met hun populatie logisch zou zijn", citeert Reuters uit het rapport. Dat terwijl Ierland en Luxemburg sinds 2016 een stijging van respectievelijk 169 procent en 126 procent in personeel zagen, aldus EURACTIV.

Ierland heeft meerdere onderzoeken lopen naar onder meer Facebook en diens bedrijven Instagram en WhatsApp. Ook Apple, Google, LinkedIn Tinder en Twitter worden door de privacyautoriteit DPC onder de loep genomen, blijkt dinsdag uit een verslag (pdf) over de periode van twee jaar sinds de GDPR van kracht is.

Het Brusselse rapport roept de privacywaakhonden van de 27 lidstaten van de Europese Unie ook op om vaker samen te werken aan onderzoeken. Op die manier moeten de privacyregels in de verschillende landen op dezelfde manier gehandhaafd worden.