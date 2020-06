Facebook mag in Duitsland toch niet verdergaan met het verzamelen van data van gebruikers die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Het gerecht in Düsseldorf gaf daar in augustus groen licht voor, maar het Bundesgerichtshof steekt daar dinsdag - als hoogste instantie in de Duitse rechtspraak - een stokje voor.

Het getouwtrek rond Facebook gaat terug tot een beslissing van de Duitse kartelwaakhond, het Bundeskartellamt. Die oordeelde in februari 2019 na een onderzoek van bijna drie jaar dat Facebook zijn machtspositie misbruikt.

Het bedrijf doet dat volgens de Bundeskartellamt door ongevraagd data van Facebook-gebruikers te verzamelen, bijvoorbeeld via vind-ik-leukknoppen op andere websites. Ook het feit dat Facebook gegevens van Instagram en WhatsApp koppelt aan Facebook-accounts, stuit de autoriteit tegen de borst.

De Bundeskartellamt droeg Facebook op om gebruikers expliciet om toestemming te vragen om Instagram- en WhatsApp-gegevens aan Facebook-profielen te koppelen. Als gebruikers niet instemmen, mag het bedrijf de verzamelde data alleen gebruiken voor de dienst waarop ze verzameld zijn.

Ook zou het bedrijf toestemming moeten vragen om gegevens die het bedrijf op andere websites verzamelt aan Facebook-accounts te koppelen. Naast vind-ik-leukknoppen gebeurt dat onder meer met Facebook-inlogknoppen en een onzichtbaar stukje code.

Bundesgerichtshof draait groen licht na bezwaar nu terug

Facebook tekende vervolgens bezwaar aan bij het Oberlandesgericht in Düsseldorf. Die maakte in augustus bekend te twijfelen aan de legitimiteit van de beslissing van het Bundeskartellamt. Facebook kreeg groen licht om zich - in ieder geval tot een definitieve uitspraak van het gerecht - niet aan de opgelegde eisen van de kartelwaakhond te houden.

Het Bundesgerichtshof draait die beslissing nu terug. Dat betekent dat de Bundeskartellamt mag handhaven op de eisen die de waakhond in 2019 aan Facebook oplegde. De voorzitter van het Bundeskartellamt laat via Twitter weten "verheugd" te zijn met dit oordeel.

De beslissing heeft volgens Facebook "geen direct gevolg voor mensen of bedrijven die onze producten en diensten in Duitsland gebruiken".

De zaak bij het Oberlandesgericht in Düsseldorf loopt nog. Facebook wil het gerecht overtuigen dat het bedrijf geen misbruik maakt van zijn marktpositie. Ondertussen heeft het bedrijf ook aangekondigd om Facebook, Instagram en WhatsApp onlosmakelijk met elkaar te integreren.