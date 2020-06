Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dinsdag de LUMC Care-app uitgebracht voor Android-toestellen. Hiermee kunnen patiënten hun gezondheidssituatie thuis bijhouden en doorgeven aan artsen.

In de app kunnen meetwaarden en klachten digitaal doorgegeven worden. Het LUMC bood hiervoor eerst verschillende apps aan, die nu zijn samengevoegd. Ook zijn er toevoegingen, zoals vragenlijsten.

Patiënten gebruiken de app samen met de LUMC Box, waarmee digitale meetapparatuur aan de patiënt in bruikleen wordt gegeven. Gegevens van bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, weegschaal of hartslagmeter kunnen op die manier in de app geregistreerd worden.

De meetwaarden worden automatisch via de app doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier. De constante monitoring moet artsen en patiënten meer inzicht geven in hun gezondheidssituatie. Patiënten kunnen naast metingen ook zelf aangeven of er klachten zijn. Ook is meer informatie op te vragen.

De app is op dit moment alleen op Android-telefoons te gebruiken. Volgens het LUMC komt er "op zeer korte termijn" ook een iOS-versie.

In april bracht het LUMC ook al een app uit waarmee het de verspreiding van het coronavirus kan bijhouden. Met de COVID Radar (iOS en Android) beantwoorden gebruikers vijftien vragen over hun gezondheid en gedrag.