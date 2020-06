De pilot met het digitale huisartsenplatform Spreekuur is veel beter aangeslagen dan verwacht. Het plan was om tijdens de pilot in drie maanden 600 online consulten uit te voeren, dat werden er uiteindelijk 4.000. "Mede door de coronacrisis wordt digitale zorg omarmd", vertelt Inez Teunissen, een van de mensen achter het platform, tegen NU.nl.

Het platform Spreekuur helpt mensen op afstand in contact te komen met een huisarts. Een patiënt die van de dienst gebruik wil maken, vult voorafgaand aan het digitale consult een vragenlijst in. Ook kan een patiënt een foto of video toevoegen, zodat de arts een beter beeld krijgt van de klachten.

Spreekuur.nl werd in maart in de regio Eemland (Amersfoort en Barneveld) versneld gelanceerd vanwege de coronacrisis en in regio Rijnmond een maand later. In totaal kunnen zo'n 1,3 miljoen Nederlanders gebruik maken van het platform.

"Patiënten stonden heel erg open voor dit platform. Dit betekende dat ze niet naar de huisartsenpost hoefden te komen, en daarmee ook geen risico liepen op besmet te worden met het coronavirus", vertelt Inez Teunissen van DigiDok, een van de bedrijven achter het platform. "Ook voor huisartsen bleek het interessant om het te gebruiken, zo konden ze ook tijdens de coronacrisis zorg blijven verlenen."

Tijdens coronapiek was 40 procent van de consulten corona-gerelateerd

Volgens Teunissen was in de piek van de corona-uitbraak 40 procent van de consulten gerelateerd aan het coronavirus. Gedurende de hele pilot ging het om zo'n 10 tot 15 procent van de consulten die met het virus te maken hadden. Daarnaast maakten patiënten vooral gebruik van Spreekuur.nl voor huidklachten, wonden, kneuzingen en oogklachten.

Volgens Teunissen is de mogelijkheid om foto's te sturen of te beeldbellen een uitkomst. "Bij bijvoorbeeld snijwonden is het heel moeilijk om aan de telefoon te beoordelen hoe ernstig het is. Nu kunnen patiënten een foto meesturen, dan kan meteen gezien worden of de wond gehecht moet worden en hoeft de patiënt niet perse langs te komen bij de huisartsenpost."

Tijdens de pilot in Eemland was bij meer dan de helft van de consulten die nu online plaatsvonden normaal gesproken een doktersbezoek nodig geweest. "Normaal gesproken zou 54 procent van de patiënten die in Eemland via Spreekuur een consult heeft ontvangen een bezoek aan de huisartsenpost hebben moeten brengen."

Het platform wordt nu verder uitgerold in Drenthe. Het doel is om binnen vijf jaar de helft van de Nederlanders toegang te kunnen geven tot het platform.

