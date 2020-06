Microsoft is begonnen met het aanbieden van consumentenfuncties in zijn mobiele apps van de zakelijke chatdienst Teams. Het gaat voorlopig om een testversie die de komende weken wordt uitgerold.

Er wordt geen aparte app voor consumenten uitgebracht. Gebruikers kunnen in de Teams-app schakelen tussen zakelijk en persoonlijk gebruik, zodat ze werk en privé kunnen scheiden. Ze kunnen met een persoonlijk Microsoft-account inloggen.

In de consumentenversie van Teams krijgen gebruikers de mogelijkheid om te chatten en te videobellen. Ook kunnen ze lijsten, documenten, agenda's en locaties delen met vrienden of familieleden in de groep.

In de komende weken verschijnen de consumentenfuncties van Teams in de apps voor iOS en Android. Later dit jaar volgt de desktop- en webversie, schrijft ZDNet.