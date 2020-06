Microsoft stopt op 22 juli met zijn gamestreamingdienst Mixer. Dat maakte het bedrijf maandagavond bekend op zijn website. Microsoft verwijst spelers en streamers door naar een vergelijkbare dienst: Facebook Gaming.

Mixer groeide niet snel genoeg. "Daarom hebben we besloten om de dienst te sluiten en onze gemeenschap te helpen naar een nieuw platform te verhuizen", schrijft Microsoft. "We slaan de handen ineen met Facebook om gebruikers over te zetten naar Facebook Gaming."

Volgens Microsoft maakt deze onderneming deel uit van een grotere samenwerking tussen Xbox en Mixer-alternatief Facebook Gaming. Microsoft zegt tegen The Verge dat de dienst van Facebook na verloop van tijd bijvoorbeeld werkt met xCloud, waarmee spelers spellen direct vanaf de servers van Microsoft kunnen spelen, zonder die te hoeven installeren. Als mensen via Facebook Gaming naar een stream kijken, kunnen zij van daaruit direct het betreffende spel opstarten op xCloud.

Mixer begon in 2017 als opvolger van Microsofts Beam. De dienst moest een concurrent worden van de populaire gamestreamingdienst Twitch, maar wist niet zo'n massaal publiek te bereiken.

Met Mixer was het bijvoorbeeld mogelijk om beelden van vier verschillende spelers op één Mixer-pagina te tonen in multiplayergames.

Overstap naar Facebook Gaming

Vorig jaar maakte een van de populairste streamers van Twitch, Ninja, de overstap naar Mixer. Zijn contract loopt af met de sluiting van Mixer. Op Twitter schrijft Ninja maandag "wat beslissingen te moeten gaan nemen" voor wat betreft zijn vervolgstappen. Het is niet bekend of hij terugkeert naar Twitch of dat hij overstapt naar Facebook Gaming.

Facebook schrijft op zijn website dat streamers op Mixer dezelfde status op Facebook Gaming zullen krijgen. Ook worden afspraken van streamers met Microsoft zoveel mogelijk overgenomen, al zijn streamers niet verplicht en moeten ze een nieuw contract tekenen.