Apple heeft maandagavond tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC aangekondigd zijn eigen chips voor MacBooks te gaan gebruiken. Ook toonde het bedrijf een nieuw ontwerp voor het Mac-besturingssysteem macOS en de updates voor software van andere Apple-apparaten.

Met de ontwikkeling van zijn eigen chips stapt Apple deels af van de processors van Intel. Volgens Apple moet dit betere prestaties opleveren bij minder verbruik.

Apples eigen apps werken direct met de nieuwe chip in macOS Big Sur. Het bedrijf hoopt dat andere bedrijven hun programma's ook updaten. Duidelijk is dat Microsoft werkt aan Office-updates voor de chip. Ook Adobe werkt met Apple samen, zodat Lightroom en Photoshop met de nieuwe chip werken.

Apple stopt niet helemaal met Macs met Intel-chips. Het bedrijf komt binnenkort ook met nieuwe apparaten die gebruikmaken van chips van de leverancier.

Geruchten over eigen ARM-chips van Apple voor de Mac waren er al langer. Het bedrijf maakt al eigen processors voor de iPhone en iPad. In de Mac-chips worden CPU, GPU en andere onderdelen gebundeld.

Een nieuw ontwerp voor macOS

Het besturingssysteem macOS wordt vernieuwd. Versie 11 voor Macs en Macbooks is tot Big Sur gedoopt. Een van de aanpassingen is dat de ronde appiconen in het dock voortaan vierkant zijn, zoals ook op iOS voor iPhones het geval is.

Veel apps, zoals Mail en Messages hebben kleine updates gekregen zodat ze er iets frisser uitzien. Maar Apple heeft ook nieuwe functies aan macOS toegevoegd, zoals een bedieningspaneel. Deze lijkt op die van de iPhone en iPad en biedt de mogelijkheid om in één venster bijvoorbeeld wifi-instellingen of het volumeniveau aan te passen.

Verder is het berichtgeving-venster aangepast. Hier staan nu widgets en notificaties op één plek. Meldingen van een app worden gebundeld. De widgets kunnen, net als in iOS 14, worden aangepast.

Ook updates voor iPhones en Apple Watch aangekondigd

Naast de aankondiging rond Macs, heeft Apple ook software-updates voor onder mer iPhone, iPads en Apple Watch aangekondigd. De updates naar iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 worden dit najaar beschikbaar.

Met de update voor iPads geeft onder meer de Apple Pencil nieuwe functies. Zo kunnen gebruikers de stylus gebruiken om in elk tekstvak te schrijven. Deze handgeschreven notities worden dan omgezet in getypte tekst. De functie werkt vooralsnog alleen in het Engels en Chinees.

De Apple Watch krijgt onder meer een functie om slaappatronen in kaart te brengen. Ook zijn de sensoren in het horloge in staat om te detecteren of de drager zijn handen aan het wassen is.

Op iPhones zit de grootste veranderingen in het ontwerp en gebruik van het thuisscherm. Zo kunnen gebruikers hun scherm personaliseren door verschillende widgets tussen apps te plaatsen.