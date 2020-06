Apple heeft maandagavond zijn aankomende updates voor onder meer iPhones aangekondigd. Bezitters van een Apple-smartphone krijgen meer opties om hun thuisscherm te personaliseren. Ook werkt Apple aan de mogelijkheid om de telefoon als autosleutel te gebruiken. De jaarlijkse presentatie van Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC vond dit jaar in verband met de coronacrisis volledig digitaal plaats.

Het scherm met widgets, de informatieschermen uit bepaalde apps die te vinden zijn door vanaf de eerste pagina van het thuisscherm naar links te swipen, wordt met een update naar iOS 14 aangepast. Zo kunnen widgets verschillende groottes krijgen. Ook kunnen gebruikers hun widgets verplaatsen naar het thuisscherm om ze tussen hun andere apps te plaatsen. Met de update kunnen gebruikers zowel hun widget- als thuisscherm personaliseren.

Ook het scherm voor een inkomend gesprek wordt kleiner. In de huidige versies van de iOS-software wordt het hele iPhone-scherm overgenomen als een gebruiker wordt gebeld. In iOS 14 ziet de gebruiker een kleiner scherm, vergelijkbaar met een widget, waarin het gesprek te accepteren of te weigeren is.

Daarnaast krijgt de iPhone de zogenoemde scherm-in-schermmodus. Met deze functie wordt een video als een laag over het scherm gelegd, zodat gebruikers tijdens het kijken andere apps kunnen gebruiken. De functie werkt naast het bekijken van video's ook met videobellen via FaceTime.

Ook krijgen iPhones een functie genaamd App Library. Daarmee worden apps categorisch gebundeld. Op die manier wil Apple ervoor zorgen dat het aantal pagina's van het thuisscherm wordt teruggebracht. Ook moet het zo makkelijker worden om apps terug te vinden.

In deze App Library zijn onder meer App Clips te vinden. Dit zijn kleine onderdelen of functies van apps die snel gestart kunnen worden zonder de hele app te downloaden, bijvoorbeeld door een QR-code te scannen of deze in een website te openen.

Gebruikers kunnen de widgets naar hun thuisscherm slepen om hun iPhone te personaliseren. (Foto: Apple)

Apple werkt aan iPhone als autosleutel

Naast de updates aan het iPhone-scherm, werkt Apple ook aan de mogelijkheid om een auto met een iPhone te ontgrendelen. Met de functie wil Apple het mogelijk maken om een auto te openen en te starten zonder de traditionele autosleutel.

De functie wordt beschikbaar op zowel iOS 13 als het nieuwe iOS 14. In eerste instantie komt de functie beschikbaar voor de nieuwe BMW 5 Series. Later moeten ook voertuigen van andere merken volgen.

Bezitters van een iPhone kunnen de smartphone dicht bij de BMW houden om het voertuig te ontgrendelen. (Foto: Apple)

AirPods wisselen automatisch van apparaat

Tot slot heeft Apple updates voor Siri en andere kleine aanpassingen aangekondigd. Zo kan de virtuele assistent in iOS 14 gebruikt worden om audioberichten naar andere personen te versturen.

De AirPods-oordopjes krijgen ook een update. Zo hoeven gebruikers niet meer handmatig verbinding te maken zodra zij tussen verschillende Apple-apparaten wisselen, dat gebeurt na de update automatisch. Daarnaast krijgt de Pro-variant ondersteuning voor ruimtelijke audio. Daarmee lijkt het alsof geluid van verschillende kanten komt.

Apple Kaarten krijgt een optie om fietsroutes te berekenen. In eerste instantie wordt de optie beschikbaar in een aantal steden in de Verenigde Staten en China. Het is onduidelijk wanneer de functie voor Nederland beschikbaar wordt.

Berichtendienst iMessage krijgt enkele nieuwe functies, met name gericht op het gebruiksvriendelijker maken van groepsgesprekken. Bij de gepersonaliseerde Memoji-stickers komt de optie om een mondkapje toe te voegen.

Meer inzicht in privacy

Daarnaast wil Apple het voor gebruikers makkelijker maken om te controleren wat voor data apps verzamelen en delen. In de App Store moeten apps zelf aan gaan geven wat zij verzamelen, zoals de contacten en locatie van de gebruiker. Ook moeten zij het kenbaar maken als zij de informatie delen met andere bedrijven. Apple vergelijkt de functie met een voedingswaardetabel die op etenswaren te vinden zijn.

Apple brengt iOS 14 naar verwachting in het najaar uit voor de meest recente iPhones.