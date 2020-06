Google gaat afbeeldingen die gebruikt zijn op webpagina's waarin een factchecker het beeld beoordeelt, ook in de zoekresultaten voorzien van een samenvatting van dat oordeel. Dat maakt het bedrijf maandag bekend. Op die manier wil het bedrijf in de zoekresultaten meer context bieden bij gemanipuleerd of misleidend beeld.

"De kracht van visuele media kent zijn valkuilen", schrijft Google op zijn blog. "Met name als de herkomst, authenticiteit of context van een afbeelding in twijfel wordt getrokken."

Het label in de zoekresultaten kan wereldwijd worden toegevoegd aan afbeeldingen die op websites van factcheckers te vinden zijn. Google selecteert hiervoor verschillende (nieuws)organisaties die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen.

Het oordeel van onafhankelijke factcheckers was al te vinden in de reguliere zoekresultaten en in Google Nieuws. Ook daarbij wordt in de resultaten kort aangegeven wat het oordeel van de factchecker over een artikel of nieuwsgebeurtenis is.

Het oordeel van een factcheck heeft geen invloed op hoe hoog de betreffende webpagina of afbeelding in de zoekresultaten verschijnt, benadrukt Google. "Onze systemen zijn ontworpen om de meest relevante, betrouwbare informatie naar boven te halen, inclusief van bronnen die factchecks aanleveren."