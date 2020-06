De Nederlandse smartphoneapp Omapost stuurde zijn gebruikers per ongeluk notificaties over oma's en anderen die zij niet kennen.

Met Omapost kunnen gebruikers een kaartje naar een oma, opa of andere persoon laten versturen. De makers drukken de kaarten af en versturen ze via de post.

De app kan een gebruiker ook een notificatie sturen als iemand die zij kennen bijna jarig is. Door een foutje kregen gebruikers echter berichten over drie wildvreemde personen.



Mogelijk hebben tienduizenden gebruikers een dergelijk bericht ontvangen, vertelt Omapost-oprichter Wilbert van de Kamp aan NU.nl. "We werken zo secuur mogelijk en proberen dat aan alle kanten dicht te timmeren, maar soms gebeuren dit soort dingen helaas."

Gegevens van 'zwevende oma's' verstuurd

"Het ging om de gegevens van oma's die niet meer aan een gebruiker zijn gekoppeld. Dat zijn zeg maar 'zwevende oma's", verklaart Van de Kamp. "Onze software kijkt naar wie een notificatie verstuurd kan worden. Maar als er geen contact is, gaat dat bericht kennelijk naar al onze gebruikers."

"Dat is een fout en gaan we ook aanpassen. Want die gegevens horen natuurlijk niet in ons systeem te blijven."

Omdat de namen van sommige personen hiermee op straat liggen, gaat het om een datalek. Daar wordt ook formeel melding van gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De appmaker gaat nog één laatste berichtje sturen naar zijn gebruikers, waarin excuses wordt aangeboden voor het lek.

'Iedereen kreeg bericht om mijn broertje een kaartje te sturen'

De verjaardagen van de personen in kwestie liggen niet op straat. Van de Kamp: "Die gegevens slaan we niet op. De notificatie is gebaseerd op de dag dat je vorig jaar een kaartje hebt verstuurd naar iemand."

"Toevallig zat mijn broertje ook in het datalek. Dus nu kreeg iedereen een bericht om hem een verjaardagskaartje te sturen, terwijl hij eigenlijk al in april jarig was."