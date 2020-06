Klanten bij Vodafone kunnen hun abonnement voortaan in een telefoon gebruiken met behulp van een e-sim. Dat heeft de provider maandag aangekondigd.

Een e-sim is een digitale versie van een gebruikelijke simkaart, waardoor je niet langer een fysiek kaartje in een telefoon hoeft te stoppen. Steeds meer toestellen maken hier gebruik van.

Afgelopen jaar begonnen T-Mobile en Truphone ook met het gebruik van een e-sim. In het buitenland wordt de technologie al langer door providers ingezet.

"Steeds meer telefoons ondersteunen de eSIM functionaliteit en steeds meer mensen maken gebruik van eSIM", stelt Vodafone-topman Marcel de Groot. "Op basis daarvan hebben we besloten om de eSIM te introduceren."

De e-sim zal alleen bij abonnementen worden ingezet. Prepaid-klanten hebben alsnog een fysieke simkaart nodig.

iPhone en Android

Een e-sim is voor iPhone-bezitters ook de enige manier om twee abonnementen op één toestel te gebruiken. Bij Android-toestellen worden vaak modellen verkocht waar twee fysieke simkaarten in passen. Daarnaast ondersteunen veel moderne Android-telefoons de e-sim-technologie.

De e-sim wordt ook gebruikt in de duurdere modellen van de Apple Watch die zonder iPhone met het internet kunnen verbinden. Die werden in afgelopen jaren niet in Nederland verkocht, toen hier nog geen e-sim beschikbaar was.